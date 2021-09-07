На Тернопільщину йде антициклон. Через його вплив у регіоні відчутно потеплішає. Стовпчики термометрів перевищуватимуть двадцятиградусну позначку.

Антициклон блокуватиме опади по всій території регіону. Відтак на Тернопільщині спостерігатиметься суха сонячна погода. Лише подекуди можливий сильний вітер. “Вдень почне довкілля потроху прогріватися.

Протягом 7-го вересня у більшості областей України очікується +15 +20 градусів. Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода. Буде сухо, павутинка літатиме, слабкий вітер, зоряна ніч, сонячний день — всі ознаки бабиного літа. Впродовж тижня ставатиме тепліше, заморозки відступлять, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20-ти й за +20-ть, дощі малоймовірні. Цей тиждень обіцяє розкішну погоду”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тепла і сонячна погода зберігатиметься майже до кінця місяця. Відтак жителі краю зможуть насолодитися бабиним літом.