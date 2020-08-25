Протягом доби на Тернопільщині зберігатимуться складні погодні умови.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вночі та вранці можливий слабкий туман. Також по області та місту Тернополю пройдуть грози, що сприятимуть зниженню температурних показників.

Через ймовірність сильних грозових дощів в області оголосили штормове попередження. Небезпечні метеорологічні явища спостерігатимуться протягом доби. Далі, за словами синоптиків, погода стабілізується. Втім, значно знизиться середньодобова температура повітря.

“У західному регіоні відчутно похолоднішає. Температурні показники вдень коливатимуться від 19 до 24 градусів тепла. Нічні позначки термометрів опускатимуться до 9 градусів тепла. Також денної пори залишатиметься високою ймовірність опадів, під час яких можливі штормові посилення вітру”.

Отже, протягом доби на Тернопільщині пройдуть грози, які сприятимуть похолоданню. За словами синоптиків, у краї очікується прохолодний тиждень. Втім, наступними вихідними спека повернеться.

Софія Романська