16 червня у Бережанах відбувся перший фестиваль сім’ї. В рамках фестивалю пройшла хода за сімейні цінності” та фестиваль “Всі разом – за сім’ю”.

Як повідомляють у прес-службі фестивалю, бережанці з транспарантами в руках пройшлися середмістям і заявили, що вони за міцну, здорову, побудовану на біблійних цінностях сім’ю. Участь у ході взяло біля півтисячі осіб.



Після ходи відбулося віче, на якому виступали як представники від влади, так і представники громадськості та релігійних організацій. Промовці привітали присутніх з Днем батька”та зі святом Трійці. Було вручено нагороду матері героїні сім’ї Ціхонь.



Після віче розпочалася концертна програма від студії “Крок”. Подружжя Видишів організували чудову концертну програму. Різноманітність жанрів, цікаво поставлені номери створювали атмосферу сімейного затишку та свята.

Під час концертної програми на території парку Сенявських були розміщені локації, на яких можна було виграти чудові призи. Діалог з дитиною обіцяв вечерю на двох у піцерії Сан Ремо. Локація “Згадай своє весілля” пригощала весільним короваєм та розігрувала романтичну вечерю на двох у ресторані “Анатоль”. На романтичну вечерю пару підвозив лімузин.



Локація сімейного табору пропонувала путівку – відпочинок на двох в сімейному таборі “Family camp 2019” в мальовничих Карпатах.



На території, де відбувався фестиваль, працювали безкоштовні атракціони, на яких діти весело та активно проводили час.



Після концерту розпочалася розважальна програма, яку провели гості з Тернополя з ГО “Кайрос”. Конкурси, караоке, розіграші створювали відчуття драйву та азарту. Особливо зацікавив присутніх конкурс “супер тато”, у якому чоловіки перетягували автомобіль на швидкість. Переможець конкурсу виграв сертифікат на романтичну вечерю на двох в ресторані “Східний”.

Під час конкурсів розігрувалися грошові сертифікати від підприємця Івана Чайківського.



Під завершення відбувся конкурс караоке, сімейного танцю.