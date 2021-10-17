“Червона калина” – обласний фестиваль національно-патріотичної пісні організували у селі Шманьківці на Чортківщині. Дійство об’єднало творчі колективи з нашого регіону та сусідніх областей.

Урочистості розпочалися духовним хоралом біля пам’ятника автора другого неофіційного гімну українців «Ой у лузі червона калина» Степанові Чарнецькому. Згодом святкування продовжилося на місцевому стадіоні, куди гості та учасники фестивалю пройшли урочистою ходою. “Цей фестиваль ми організовуємо щороку, відтак він вже має свою історію. Кожного року очікуємо тут шанувальників національно-патріотичної пісні. Цього року фестиваль відвідали матері загиблих Героїв, військовослужбовці, учні шкіл та небайдужі жителі громади. Вдячні усім нашим виконавцям, які доклали максимум зусиль, щоб цей фестиваль був незабутнім”, – каже співорганізаторка Олена Гук.

Додамо, фестиваль “Червона калина” проходить щорічно у жовтні в селі Шманьківці Чортківського району. Його вперше організували 26 травня. Тоді відкрили пам’ятник Степану Чарнецькому.