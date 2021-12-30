Відкритий чемпіонат з армреслінгу організували у Кременці.

У змаганнях взяли участь понад 140 спортсменів, серед них — вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи ім. Андрія Пушкаря.

Чемпіонат проходив у Центрі Культури та Дозвілля міста Кременця. Долучилися до змагань спортсмени з областей західного регіону, а саме — Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської, Хмельницької, Львівської, Тернопільської областей. З вітальним словом звернулася до спортсменів співорганізаторка змагань, вдова чемпіона Андрія Пушкаря Світлана. Вона привітала спортсменів і побажала хорошого виступу. “Раді бачити усіх, хто долучився до цих змагань. Сподіваємося, що ви зможете тут проявити свою підготовку, проявити свої здібності. Бажаю перемоги і росту”.

По завершенню чемпіонату переможцям вручили медалі. Вони братимуть участь у змаганнях всеукраїнського і міжнародного рівня.