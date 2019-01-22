У Кременці відбувся чемпіонат України зі стрибків на лижах

22/01/2019 Розмір тексту:

Чемпіонат України зі стрибків на лижах і лижного двоборства організували у Кременці цими вихідними. У змаганнях брали участь юнаки та дівчата з Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Як повідомив начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур, Чемпіонат України з стрибків на лижах з трампліну та лижного двоборства проводять у Кременці близько 25-ти років поспіль. Цього разу у поєдинку бере участь понад півсотні спортсменів. Це хлопці та дівчата віком від 10 до 15-ти років.

«За результатами цих змагань відбираємо спортсменів для міжнародних змагань. Тобто саме у Кременці формується збірна, яка представлятиме регіон, Україну на міжнародному рівні, а деякі спортсмени братимуть участь у юнацьких олімпійських іграх. Тобто саме тут виховуються спортсмени, які в майбутньому представлятимуть Україну».

Матеріально-технічна база у Кременці дозволяє спортсменам виходити на новий рівень, – кажуть організатори змагань. Нещодавно ДЮСШ отримала сучасний інвентар для юних спортсменів від Всеукраїнської федерації. Відтепер діти на тренуваннях використовують сучасні лижі, черевики, кріплення.

Софія Романська