Професійна проща зібрала медиків з Тернопільщини та інших регіонів у Зарваниці. До чудотворного місця прибули кілька сотень лікарів, фельдшерів, медичних сестер та інших працівників медичної сфери з Тернопільщини.

Лікарка-кардіологиня Ольга Голик приїхала на прощу з Кременця. Жінка каже, що відвідала Зарваницю вперше. «Неймовірне місце. Щаслива, що могла долучилися разом з нашою медичною родиною. Молилися разом за подолання пандемії, добре здоров’я для жителів нашого краю».

Паломництво розпочалося Божественною Літургією, яку очолив отець-мітрат Дмитро Квич, адміністратор малої базиліки. «Дорогі наші лікарі та медичні працівники, ви є тим добрим самарянином, творячи щоденно діла милосердя хворим, які звертаються до вас по допомогу. Милосердя – це глибокий вияв любові до наших ближніх, до наших пацієнтів. Тих, які у хворобі особливо потребує нашої підтримки та доброти…» – звернувся до медичних працівників отець-мітрат.

По завершенню Богослужіння отець-мітрат Дмитро Квич привітав весь колектив медиків із професійним святом, яке вони відзначатимуть 20 червня, і побажав, щоб любов до Бога була обов’язковим правилом їхнього життя. Опісля відбулось освячення води та Хресна Дорога, а також паломники відвідали унікальний комплекс «Український Єрусалим».