У Хоросткові відбулася акція на підтримку бійця.

Активісти, влада, рідні та друзі звернулись до глави держави, новообраного парламенту, Міністерства закордонних справ із проханням посприяти звільненню Віталія Марківа з в’язниці. Про це повідомляє 5 Канал.

“Я дуже дякую усім, хто прийшов на цю акцію. Хочу побажати міцного здоров’я, щоб їхні сини не ходили там, як мій онук. Треба захищати державу, але треба, щоб було не з такими болями тяжкими. Що в не нашій державі, неможливо додзвонитись, ні поїхати, ні побачити, ну нічого не можна зробити”, – заявила Cофія Козій, бабуся Віталія Марківа.

Нагадаємо, 12 липня суд присяжних італійського міста Павія засудив українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Його звинувачують у причетності до загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова на Донбасі у 2014 році.