“Снігохід-2021” – зимові змагання під такою назвою організовують на Тернопільщині. Хлопці та дівчата від 14 років випробовуватимуть сили у зимових видах спорту.

Це десяті зимові змагання з мандрівництва. До регіону з’їдеться молодь з різних регіонів України, – повідомив співорганізатор Микола Бігус. Брати участь у поєдинках можуть юнаки та дівчата від 14 до 35 років. Поєдинки стартуватимуть у Зборівському районі.

“Попри всі погодні та епідеміологічні умови, ”Снігоходу”-2021 бути! “Снігохід″ – це зимові змагання з мандрівництва, які проводяться з метою залучення молоді до спортивного туризму, популяризації здорового способу життя та активного відпочинку. Це нові знайомства, локації, 8 годин мандрівки з командою по засніженій місцевості, емоції та точно незабутні враження! Ти любиш активний спосіб життя і карантин вже зовсім набрид, реєструйся на змагання”.

Такі змагання проходять на Тернопільщині з 2011-го року. Організовують їх Націоналістична скаутська організація «Пласт» і Молодіжний Націоналістичний конгрес.