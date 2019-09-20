21-22 вересня відбудеться ХІ-е Всеукраїнське військове паломництво до чудотворного місця явлення Божої матері у Зарваниці (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Зарваниця).

Паломництво організовується Українською Греко-Католицькою церквою за погодження і при участі Міністерства оборони України, МВС України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної пенітенціарної служби України.

Цьогорічна проща присвячена родинам військовослужбовців і проходитиме під гаслом «Я та мій дім будемо служити Господеві». Очікується, що участь у Всеукраїнському військовому паломництві візьме участь близько 3,5 тисяч військовослужбовців, правоохоронців та членів їхніх родин, ветеранів війни та учасників бойових дій у районі проведення АТО/ООС, родин загиблих і зниклих без вісти, представники громадських ветеранських та молодіжних військово-патріотичних організацій, курсанти та ліцеїсти військово-навчальних закладів з усіх куточків України у супроводі своїх військових капеланів від різних релігійних деномінацій.

Також очікується прибуття на прощу представників капеланської служби ЗС США.

Для великої кількості учасників військове паломництво стане очікуваним заходом та духовною потребою.

Програма заходів ХІ Всеукраїнського військового паломництва у Зарваниці:

21 вересня 2019 р.

08.00 – 09.00 – Сніданок.

09.00 – 11.30 – Прибуття та розміщення учасників.

11.30 – 11.55 – Зустріч учасників паломництва біля парафіяльної церкви Пресвятої Тройці.

12.00 – 13.00 – Подячний молебень перед Зарваницькою іконою Божої Матері.

13.00 – 13.30 – Урочиста хода до скульптури Матері Божої. Церемонія відкриття Паломництва

13.30 –14.30 – Обід

14.45 – 15.45 – Лекція 1: “Основні виклики в родині військовослужбовця.”

Лекція 2:“Як здолати війну в сім’ї”

16.00 – 17.30 – Хресна Дорога.

17.30 – 18.30 – Бесіди в групах (Батьки військовослужбовців/Військові сім’ї/Курсанти/Капелани)

18.30 – 19.30 – Вечеря.

20.00 – 21.30 – “Під хрестом же Ісуса стояла його мати…” (Ів 19, 25). Заупокійна Божественна Літургіяза полеглими захисниками України.

21.30 – 22.15 – Поминальна хода зі свічками.

22:15 – 22:45 – Панахида.

23.00 – Лекція 3: “Дар батьківства та материнства у військовій родині”. Чування. Духовно-мистецькапрограма (площа перед Собором, № 3).

22 вересня 2019 р.

07.30 – 08.00 – Кава, чай.

08:30 – 09:30 – Лекція 4: “Ранок надії: Християнська родина – домашня церква”.

10:00 – 12:00 – “Я ТА ДІМ МІЙ БУДЕМО СЛУЖИТИ ГОСПОДЕВІ”(Ісус Навин 24, 15). Архиєрейська Божественна Літургія

Закриття Паломництва (Площа перед Собором,№3).

13.00 – Обід.

14.30-16.00 – Роз’їзд учасників.

Василь Лабай, #АрміяInform_Тернопіль