Сімейний рух Тернопільщини та Бережанська міська рада проведе у Бережанах сімейний фестиваль “Всі разом – за сім’ю”.

Захід відбудеться 16 червня. Урочисте відкриття фестивалю – о 14.00.

В рамках фестивалю «Всі разом за сім’ю» відбудеться хода на захист сімейних цінностей. Вона стартує з Площі Ринок, що біля Ратуші.

В парку біля Замку Сенявських будуть розміщені локації сімейного сервісу. На сцені – концерт зразкової студії «Крок» та АртКрок». Також яскрава програма для дітей, молоді, сімейних пар.

Подібний фестиваль відбудеться в Бережанах вперше.

«Ми хочемо створити бережанцям свято, подарувати позитивні емоції та запропонувати ідеї, які можуть допомогти їм покращити власні взаємини в сім’ї. Хочемо піднімати авторитет сім’ї, авторитет батька, авторитет матері», – розповідає співорганізатор заходу Анатолій Якобчук.

Дата фестивалю сім’ї не випадкова, адже у четвер, 13 червня в Україні офіційно буде відзначатися День батька. В рамках фестивалю відбудуться різні конкурси і забави для татусів. Переможець конкурсу «Супер тато» буде нагороджений оригінальним призом – романтичною вечерею на двох в одному з ресторанів міста. До місця вечері їх підвезуть лімузином.

Також буде відзначено сімейну пару, яка прожила найдовше разом у шлюбі. Окрім цього зі сцени буде вручено відзнаку – «Мати героїня».

Організатори фестивалю вручатимуть подарунки сім`ям у різних категоріях і номінаціях. Для дітей буде окрема локація з безкоштовними атракціонами.