Обласний фестиваль трипільської культури «Вертеба» планують провести 11 серпня на Тернопільщині. Відбудеться він під час Дня села Більче-Золоте на території місцевого парку.

Про це повідомляють у Борщівській райдержадміністрації.

На фестивалі будуть представлені тематичні виставки, у музичній школі Більче-Золотого проведуть наукові читання, в печері-музеї трипільської культури «Вертеба» проводитимуть екскурсії, також організують майстер-класи з гончарства та ліпки та святковий концерт в етностилі. Детальна програма фестивалю буде розміщена на сайті Борщівської райдержадміністрації пізніше.

Нагадаємо, що Більче-Золоте цього року бере участь у всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України 2019». За результатами онлайн-голосування воно увійшло у фінальний перелік із 11 населених пунктів з найкращими бізнес-планами розвитку сільських територій. Більче-Золоте зайняло п’яту позицію. Його бізнес-план – це капітальний ремонт приміщення готелю. До кінця липня члени Експертної ради конкурсу мають оцінити бізнес-плани сіл, які увійшли до півфіналу та вибрати п’ять сіл-фіналістів. Можливо, до їх числа потратить і Більче-Золоте.

Ольга Трач