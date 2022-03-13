На Тернопільщині від початку війни народилося 345 діток

345 діток народилося на Тернопільщині від початку війни.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Серед них – 176 хлопчиків та 169 дівчаток.

«Життя продовжується, народжуються діти. Народжують і наші вагітні, і вагітні, які прибули з тих гарячих точок. З початку війни на території області народилося 345 дітей: 176 хлопчиків і 169 дівчаток. Дітки та їхні матері отримують необхідну допомогу та підтримку», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, в області створили волонтерський склад медичних виробів. Регіони, яким потрібні медикаменти, можуть робити запит на ліки. Більш детальну інформацію, щодо медичної допомоги можна отримати в гуманітарних штабах, зокрема на залізничному та автовокзалі або за номерами телефону: +38 (063) 180 38 83; +38 (096) 337 38 70.