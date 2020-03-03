Понад дві тисячі водіїв оштрафували цього року на Тернопільщині за перевищення швидкості руху, – повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Метельська. Фіксують порушення за допомогою лазерного вимірювача TruCAM.

Перевищення швидкості – одне з найбільш поширених порушень, яке призводить до аварій на автошляхах. Щоб попередити трагічні випадки, патрульні фіксують швидкість на дорогах. Про використання радарів повідомляють спеціальні знаки, які попереджують про фото- та відеофіксацію порушень.

«Патрульні продовжують фіксувати порушення встановленої швидкості руху автотранспорту за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM. Від початку 2020 року, інспектори склали 2043 адміністративних матеріалів за перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху».

Покарання за перевищення швидкості залишається незмінним: від 255 до 510 гривень. Якщо встановлені обмеження перевищено більше, як на 20 км/год., передбачений штраф у розмірі 255 гривень. Перевищення швидкості більше, як на 50 км/год — тягне за собою стягнення в розмірі 510 гривень.

Софія Романська