На Тернопільщині від початку осені захворюваність на COVID-19 зросла майже удвічі

Понад сімсот нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині напередодні. 18 мешканців області померли з підтвердженим діагнозом коронавірусу. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, захворюваність майже удвічі зросла, порівняно із початком осені.

Швидке поширення COVID-19 на Тернопільщині пояснюють активністю нового варіанту штаму Дельта. Як зазначив епідеміолог Володимир Паничев, він має здатність інфікувати більше людей навіть молодого віку.

“Просто вдихання вірусу не означає, що людина заражається. Потрапляння вірусу на поверхню шкіри теж не означає, що людина заражається. Зараження відбувається тільки у тому випадку, коли вірус прикріплюється до спеціальних рецепторів на поверхні дихальних шляхів. Тобто цей процес відбувається в легенях. Новий варіант штаму Дельта має більшу властивість прикріплятися до поверхні нашої клітини. Також перебіг хвороби стає тяжчим, аніж при попередніх всяких варіантах. Через це ми отримали підвищення захворюваності в 1,6 рази. І через це ми отримали значну кількість смертей особливо в останні тижні”.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно підтверджено майже у ста тисяч жителів краю. Втім, за дослідженням епідеміологів, хворобу перенесло більше половини населення регіону.