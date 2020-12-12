На Тернопільщині від початку навчального року на COVID-19 захворіло майже три тисячі школярів

Від початку навчального року на Тернопільщині коронавірусом інфікувалися близько трьох тисяч школярів. В області хворих на COVID-19 дітей виявляють мало не щодня. Однак наразі закритих на ізоляцію шкіл немає.

Кабмін заборонив проводити очне навчання упродовж локдауну, який діятиме з 8 по 24 січня. Втім, навчатися дистанційно можна. Продовжити канікули чи розпочати навчання, вирішуватимуть безпосередньо у навчальному закладі.

«Навчальні заклади самостійно приймають таке рішення. Також вони корегують відповідно до цього навчальні плани. Канікули можуть встановлюватися у кожного по різному. Загалом школи отримали рекомендацію продовжити канікули з 8 по 25 січня, але якщо навчальні заклади, їхні керівники бачать, що цих канікул для них забагато, то під час локдауну можливе дистанційне навчання. Ніхто не забороняє проводити дистанційне навчання, коли в країні буде локдаун. Щодо дитячих садків, то під час локдауну вони працюватимуть у звичному режимі», – повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Нагадаємо, через локдаун частина шкіл Тернопільщини може продовжити зимові канікули або ж перейти на дистанційну форму навчання. Очно працюватимуть лише дошкільні заклади освіти.

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