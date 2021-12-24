38-річний чоловік загинув від переохолодження на Тернопільщині. Про це повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін. Тіло померлого виявили на території одного з домогосподарств с. Горошова Чортківського району.

За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що причина смерті – загальне переохолодження організму. «Встановлено, що це мешканець села Весела Кременецької громади, 1983 року народження. Його виявили знайомі без ознак життя на території одного з домогосподарств с. Горошова Мельниця-Подільської територіальної громади Чортківського району. Всього з початку 2021 року, внаслідок переохолодження, на Тернопільщині постраждало 45 людей: 38 отримали травми та 7 загинули».

Рятувальники застерігають: не допускати переохолодження організму та не зловживати алкогольними напоями. У зоні ризику переохолодження – особи, які багато часу перебували на холоді; люди похилого віку; маленькі діти; особи із захворюванням серця, що викликають порушення кровообігу.