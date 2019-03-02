На Тернопільщині від московської церкви вже пішло 24 громади

02/03/2019 Розмір тексту:

24 релігійні громади на Тернопільщині, які раніше належали Московському Патріархату, приєдналися до Православної церкви України. Минулого тижня Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор видав указ про перехід трьох громад з Шумського району.

Три парафії з Шумського району приєдналися до Православної церкви України, це релігійні громади зі сіл Тетильківці, Гриньківці та Малі Дедеркали Шумського району.

Як розповів Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, указ про приєднання парафій з цих населених пунктів уже підписано.

«Ці три громади раніше підпорядковувалися Московському патріархату, але вони прийняли рішення про приєднання до Православної церкви України. Зокрема, на зборах громад переважною більшістю голосів було ухвалене рішення щодо об’єднання в єдиній Православній Церкві України. Після затвердження статуту Єпархії громади отримають усі необхідні документи», – наголосив архієпископ Нестор.

В області вже деякі священики заявляли про свій перехід разом з громадою до Православної церкви України. Проте більшість отців з Московського патріархату стоїть на своєму, відмовляючись від об’єднання в українській православній церкві. Нагадаємо, під юрисдикцією російської церкви на Тернопільщині наразі перебуває близько 90 громад.

Софія Романська