На Тернопільщині від коронавірусу вакцинувалося двадцятеро священиків.

Як повідомила регіональна координаторка з вакцинації в області Марія Павельєва, щеплення провели за їхнім власним бажанням та відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я.

Організував священиків на вакцинацію настоятель Архикатедрального собору Тернополя, о. Орест Павліський. Усі двадцятеро служителів дали інформовану згоду на проведення щеплення.

«Я регулярно роблю щеплення від грипу. Дізнавшись про можливість щеплення від COVID-19, вирішив вакцинуватися та закликав священнослужителів. Так, на власному прикладі, ми показуємо вірянам, що лише вакцинація може подолати пандемію. Тому ми просимо і заохочуємо усіх робити щеплення», – зазначив о. Орест Павліський.

Священники змогли вакцинуватися, оскільки відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я, під час першої хвилі щеплення невикористану на медпрацівників вакцину можуть вводити громадським діячам або лідерам думок. «Постійне збільшення кількості госпіталізації та кількості хворих свідчить про стрімке поширення COVID-19 в області. Тому не потрібно нехтувати карантинними правилами. Також, непотрібно забувати про вакцинацію. В області щеплення уже зробили понад 4 тисячі осіб. Серед них: медики, громадські діячі, лідери думок, лідери й представники релігійних організацій», – наголосила начальниця управління охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко.

Додамо, Тернопільська область отримала вакцину Oxford/AstraZeneca для вакцинації від COVID-19 в кінці лютого. Перша партія містить 16 тис. доз і призначена для імунізації 8 тис. жителів області. Наразі вакцинацію провели для чотирьох тисяч жителів області.