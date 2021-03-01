На Тернопільщині від COVID-19 вже вакцинувалося близько сотні медиків. Щеплення їм провела перша мобільна бригада, яка пройшла кваліфіковане навчання у столиці. Загалом в області сформовано 12 таких бригад.

Під час першої хвилі вакцинації на Тернопільщині щеплять 8 тисяч осіб. Це медики, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірус.

«Вакцинація від COVID-19 передбачає дві процедури. Повторну проводять через 28 днів після першої. Першочергово вакцинації підлягають медичні працівники, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. У Тернопільській області є таких 27 медзакладів. І відповідно вони будуть охоплені усі. З понеділка будуть проводитися навчання інших мобільних бригад, щоб змогти імунізувати на першому етапі цілу область», – розповіла регіональна координаторка вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва.

Додамо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca. Вакцина закуплена за кошти з державного бюджету. Протягом першого півріччя цього року МОЗ обіцяє закупити від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини. Загалом в Україні заплановано п’ять етапів вакцинації. Щеплення залишається безкоштовним і добровільним.