Міністерство охорони здоров’я України рекомендує щепити проти «Ковід-19» дітей 12-17 років.

Про це йдеться у відповідному Наказі МОЗ. У документі також вказано, що зробити це можна лише за умови наявності в дитини усіх обов’язкових планових щеплень.

– Станом на 3 листопада в області вже провакцинована 41 дитина, – повідомив на брифінгу Володимир Труш, голова ТОДА. – Специфіка вакцинації дітей полягає в тому, що повинна бути обов’язкова згода обох батьків. Якщо раніше це мала бути рекомендація лікаря, то зараз достатньо, щоб батьки дали згоду на вакцинацію дитини і вона може отримати щеплення.

У документі йдеться про те, що дітей віком від 12 років рекомендовано щепити вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що і для дорослих, – дві дози по 0,3 мілілітри з інтервалом у 21–28 діб.

Для того, щоби щепити від коронавірусної хвороби дитину, як пояснили у МОЗ, її батьки або опікуни мають надати лікарю, який проводить вакцинацію, документи, що підтверджують наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень (форма 063/о). Якщо дитина не отримала всіх необхідних рутинних щеплення та не має протипоказань до них, то вона має зробити ці щеплення і після цього матиме можливість вакцинуватися проти COVID-19. Необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцин проти COVID-19 у випадку необхідності вакцинації проти інших інфекційних хвороб, за винятком екстреної вакцинації та вакцинації проти грипу, які можна здійснювати безвідносно до часу введення вакцини Comirnaty.

Дітей віком від 12 років, які мають високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після COVID-19 через супутні хвороби, в Україні почали щепити від коронавірусної хвороби вакциною Comirnaty ще в липні.