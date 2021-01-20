На Тернопільщині від коронавірусу померли півтисячі людей

Чотири летальних випадки внаслідок COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині минулої доби.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Померли 75-річна жителька Борщева, 50-річна мешканка села Винятинці Заліщицького району, 67-річна жінка із смт. Товсте, а також 64-річна мешканка Козови.

Загалом за добу зафіксовано 120 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 184 людни.

За весь час пандемії в Тернопільській області захворіло 36380 людей. Одужало 33093 осіб.

Зареєстровано 503 летальних випадки.