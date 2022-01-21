На Тернопільщині від коронавірусу померли лікарка і її чоловік

За останній місяць на Тернопільщині 33 медики захворіли на коронавірус, одна лікарка померла.

Про це повідомили в управлінні Держпраці у Тернопільській області, передає 0352.ua.

Від початку січня інспектори Держпраці отримали 33 повідомлення про нові випадки зараження COVID-19 з різних регіонів області. З них – 6 лікарів, 10 – медсестер та 17 – молодших медичних працівників та іншого персоналу закладів охорони здоров’я.

10 січня від коронавірусної інфекції померла лікарка з КНП «Монастириська міська лікарня». Уже створена спеціальна комісія, яка розслідує даний випадок.

За її результатами встановлять чи медпрацівниця інфікувалася при виконанні своїх професійних обовʼязків. У разі підтвердження, її родина отримає грошову компенсацію.

За даними місцевих жителів, не зважаючи на поважний вік, лікарка приймала хворих.

Перед Новим роком помер її чоловік, як згодом виявилося від коронавірусу, а 10 січня не стало і самої лікарки.