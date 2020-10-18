На Тернопільщині за добу зареєстровано три летальних випадки внаслідок COVID-19.
Померли 39-річна жінка з Теребовлі, 60-річний тернополянин і 82-річна мешканка села Романівка Теребовлянського району.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (38 осіб)
Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 6
• с. Лапшин – 1
Борщівський район (8 осіб):
• м. Борщів – 3
• с. Мушкатівка – 2
• с. Верхняківці – 1
• с. Іванків – 1
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (5 осіб):
• смт Гусятин – 3
• с. Сидорів – 1
• с. Чабарівка – 1
Заліщицький район (24 особи):
• м. Заліщики – 10
• смт Товсте – 3
• с. Дзвиняч – 2
• с. Добрівляни – 2
• с. Бедриківці – 4
• с. Блищанка – 1
• с. Зозулинці – 1
• с. Кошилівці – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Красносільці – 1
• с. Доброводи – 1
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Присівці – 2
• с. Волосівка – 1
• с. Яцківці – 1
Козівський район (14 осіб):
• смт Козова – 3
• с. Конюхи – 1
• с. Вікторівка – 1
• с. Кальне – 1
• с. Ценів – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Покропивна – 3
• с. Слобідка – 1
• с. Великий Ходачків – 1
Кременецький район (5 осіб):
• с. Катеринівка – 2
• с. Рудка – 1
• с. Рибча – 1
• с. Великі Бережці – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (9 осіб):
• м. Монастириська – 3
• с. Горожанка – 1
• с. Маркова – 1
• с. Дубенка – 1
• с. Доброводи – 3
Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Оріховець – 2
• с. Гнилиці – 1
Підгаєцький район (7 осіб):
• м. Підгайці – 4
• с. Мужилів – 2
• с. Мирне – 1
Теребовлянський район (16 осіб):
• м. Теребовля – 7
• смт Микулинці – 1
• с. Дарахів – 2
• с. Варваринці – 2
• с. Струсів – 1
• с. Сороцьке – 2
• с. Семенів – 1
Тернопільський район (15 осіб):
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Петриків – 4
• с. Забойки – 1
• с. Плотича – 1
• с. Буцнів – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Шляхтинці – 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Почапинці – 1
Чортківський район (35 осіб):
• м. Чортків – 26
• с. Ягільниця – 4
• с. Давидківці – 1
• с. Звиняч – 1
• смт Заводське – 1
• с. Угринь – 1
• с. Біла – 1
Шумський район (0 осіб)
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