70-річна жителька села Касперівці Заліщицького району померла від COVID- 19.

Про це повідомила міська голова Алла Квач, яка екстрено звернулася до жителів громади з інформацією щодо поширення коронавірусної інфекції, передає TV-4.

– Коло контактних осіб встановлюємо. Міський штаб з ліквідації поширення коронавірусної інфекції працює за місцем проживання хворих, – зазначила вона.

У Заліщицькому районі загалом підтвердили 8 нових випадків COVID- 19. Захворіла жителька села Заставнівського району Чернівецької області, яка працює в Заліщиках, та семеро жителів Залішицького району. Зокрема по одному хворому в селах Поділля, Мишків, Нагіряни, Касперівці та троє жителів Заліщик.

П’ятеро пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні у Заліщицькій лікарні.

033 Екстрене звернення міського голови щодо поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Опубліковано Заліщицька міська рада Пʼятниця, 24 квітня 2020 р.

Читайте на цю тему:

Коронавірус виявили у двох лікарів і соціального працівника

За добу на Тернопільщині виявили три десятки хворих на COVID-19