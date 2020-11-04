Не стало головного лікаря Збаразького центру первинної медико-санітарної допомоги Валерія Домбика.

4 листопада, на 59-році передчасно пішов з життя генеральний директор – головний лікар КНП «Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги» Збаразької районної ради Валерій Станіславович Домбик.

Це десята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.

“У ці скорботні дні колектив Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації та вся медична спільнота висловлює співчуття дружині Маргариті, рідним, близьким і колегам.

Нам усім важко змиритися з цим непоправним горем…

Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Нехай Бог дасть сили перенести родині важку втрату…

Внесок Валерія Домбика у розвиток медицини Збаразького району важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна та високопрофесійна робота.

Світла пам’ять про Валерія Станіславовича, професійного керівника охорони здоров’я, надійного друга назавжди залишиться в серцях усіх, хто з ним працював, спілкувався, знав та щиро поважав”, – повідомляють в Управлінні охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.