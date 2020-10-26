Заминулу добу на Тернопільщині зареєстровано один летальний випадок внаслідок COVID-19.
Помер 83-річний мешканець Збаража.
Загалом в області підтверджено 213 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (37 осіб)
Бережанський район (10 осіб):
• м. Бережани – 6
• с. Волощина – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Нараїв – 1
• с. Рогачин – 1
Борщівський район (1 особа):
• с. Гермаківка – 1
Бучацький район (23 особи):
• м. Бучач – 11
• с. Соколів – 1
• с. Зелена – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Бобулинці – 1
• с. Підзамочок – 3
• с. Цвітова – 1
• с. Ліщанці – 1
• с. Переволока – 1
• с. Осівці – 2
Гусятинський район (9 осіб):
• смт Гусятин – 4
• с. Личківці – 2
• с. Новосілка – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Самолусківці – 1
Заліщицький район (36 осіб):
• м. Заліщики – 11
• с. Угриньківці – 2
• с. Бедриківці – 2
• с. Дзвиняча – 2
• с. Мишків – 1
• смт Товсте – 1
• с. Рожанівка – 1
• с. Глушка – 1
• с. Поділля – 1
• с. Кошилівці – 1
• с. Торське – 2
• с. Лисівці – 2
• с. Зелений Гай – 1
• с. Бересток – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Добрівляни – 4
• с. Шутроминці – 1
• с. Голігради – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Новий Роговець – 1
• с. Доброводи – 1
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 2
• смт Залізці – 2
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 2
• с. Конюхи – 1
• с. Олесине – 1
Кременецький район (15 осіб):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 2
• с. Катеринівка – 3
• с. Великі Млинівці – 1
Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 2
• с. Загірці – 1
• с. Юськівці – 2
Монастириський район (12 осіб):
• м. Монастириська – 7
• с. Горожанка – 2
• с. Григорів – 1
• с. Нова Гута – 1
• с. Ковалівка – 1
Підволочиський район (10 осіб):
• м. Скалат – 5
• с. Шельпаки – 1
• с. Остап’є – 4
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (3 особи):
• с. Струсів – 2
• с. Маловоди – 1
Тернопільський район (17 осіб):
• с. Байківці – 1
• с. Настасів – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Великі Гаї – 7
• смт Великі Бірки – 1
• с. Петриків – 1
• с. Острів – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Плотича – 1
• с. Чистилів – 1
Чортківський район (19 осіб):
• м. Чортків – 10
• с. Біла – 3
• смт Заводське – 2
• с. Улашківці – 1
• с. Переходи – 1
• с. Ягільниця – 2
Шумський район (0 осіб)
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