За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано три летальних випадки внаслідок ускладнень від COVID-19.
Помер 39-річний чоловік з Хоросткова, 86-річна жінка з Борщева і 82-річна жінка з Тернопіль.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (72 особи)
Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 2
• с. Стриганці – 1
Борщівський район (11 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Стрілківці – 2
• с. Цигани – 2
• с. Тулин – 1
• с. Верхняківці – 2
• с. Шупарка – 2
• с. Королівка – 1
Бучацький район (12 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Новосілка – 3
• с. Соколів – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Переволока – 1
• с. Бобулинці – 1
• с. Скоморохи – 1
Гусятинський район (3 особи):
• смт Гримайлів – 1
• м. Хоростків – 1
• с. Мала Лука – 1
Заліщицький район (31 особа):
• м. Заліщики – 16
• с. Новосілка – 3
• с. Винятинці – 2
• с. Городок – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Синьків – 1
• с. Мишків – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Зозулинці – 1
• с. Ворвулинці – 1
• с. Устечко – 2
Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 3
Зборівський район (4 особи):
• смт Залізці – 1
• с. Футори – 1
• с. Волосівка – 1
• с. Коршилів – 1
Козівський район (4 особи):
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Городниця – 2
Кременецький район (12 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Рудка – 1
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Кімната – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Білокриниця – 1
Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 6
• с. Юськівці – 2
Монастириський район (28 осіб):
• м. Монастириська – 16
• с. Швейків – 1
• с. Устя-Зелене – 2
• с. Доброводи – 1
• с. Яргорів – 1
• с. Горішня Слобідка – 3
• с. Гончарівка – 4
Підволочиський район (3 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 2
Підгаєцький район (3 особи):
• м. Підгайці – 3
Теребовлянський район (7 осіб):
• м. Теребовля – 1
• смт Дружба – 1
• смт Микулинці – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Слобідка – 2
• с. Різдвяни – 1
Тернопільський район (15 осіб):
• с. Гаї-Гречинські – 4
• с. Великі Гаї – 2
• с. Петриків – 2
• с. Ангелівка – 1
• с. Шляхтинці – 2
• с. Застінка – 1
• с. Красівка – 1
• с. Біла – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 4
• смт Заводське – 1
• с. Нагірянка – 2
• с. Переходи – 1
Шумський район (0 осіб)
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