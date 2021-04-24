Майже 55 тисяч жителів краю подолали коронавірус на Тернопільщині. Учора за день одужало 610 осіб — це рекорд від початку пандемії.

Другий тиждень поспіль у регіоні простежується позитивна тенденція щодо захворюваності на COVID-19. За прогнозами епідеміологів, вона збережеться до травня.

“Показники, що підтверджують тенденцію до зниження інтенсивності процесу є такими: зниження середньоденної кількості хворих до 250-260 за добу. В період підйому найвищі рівні були на рівні вісімсот. Тривалий період рівень захворюваності тримався у кількості 600-500. наступною ознакою, що підтверджує тенденцію до зниження — це число осіб, що продовжують хворіти. На сьогодні воно складає 9209 людей. Найвищі показники, що передували — більше десяти з половиною тисяч. Цей показник має певну тяглість. Це пов’язано з перебігом хвороби, яка протікає два-три тижні. Тому на сьогодні у нас левову частку хворих складають люди, які захворіли до початку зниження захворюваності”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Попри відносну стабілізацію рівня COVID-19, в області далі реєструють первинні випадки захворювання. Наразі з хворобою бореться понад 9 тисяч людей. 1128 осіб перебувають у лікарнях у важкому стані. Відтак жителів краю просять дотримуватися санітарно-епідемічних правил.