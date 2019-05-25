Нещастя на Тернопільщині: дворічна дитина померла на очах у рідних. Все сталося за моментально, дорослі не змогли надати першу допомогу малечі.

Як повідомляють Тернополяни, трагедія трапилася 23 травня у селі Куропатники Бережанського району.

Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть хлопчика. Як з’ясувалося, маля вдавилося їжею.

За словами лікарів, у висновку судово-медичних експертів причиною смерті вказано «потрапляння стороннього тіла у трахею лівої бронхи». Малюк вдавився шматком картоплі.

Деталі події встановлюються.