На Тернопільщині від грипу вакцинувалися лише три тисячі людей

Чотири віруси грипу циркулює на Тернопільщині. Єдиним профілактичним засобом залишається вакцинація, – кажуть епідеміологи. Втім, під початку епідсезону від грипу щепилося лише три тисячі жителів Тернопільщини.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, в сезоні 2020-2021 років в північній півкулі циркулюють такі віруси грипу: H1N1, H3N2; B/Victoria; B/Phuket. Вакцина проти цих штамів доступна в аптеках, але її потрібно замовляти завчасно. За інформацією обласного лабораторного центру, вакциновано 3006 осіб, що становить 0,3% від загальної кількості населення області. Це забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.

«Захворюваність на грип та ГРВІ утримується на рівні сезонної, відповідає середньому показнику для відповідної пори року, не перевищуючи епідпорогове значення. Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 175,7 випадків на 100 тисяч населення, що становить 60,1% до розрахункового показника визначення початку епідемії: 292,2 випадки на 100 тис. населення».

Додамо, минулого тижня на Тернопільщині захворюваність на грип і ГРВІ знизилася. Зокрема, було виявлено 1819 випадків захворювання, а позаминулого тижня – 2404 випадки.