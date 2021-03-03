Понад триста лікарів вже вакцинувалися від COVID-19 на Тернопільщині. Щеплення медичним працівникам проводять п’ять мобільних бригад, які пройшли необхідне навчання.

Наразі вакцинують лікарів і медсестер, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірус. Далі розпочнуть щеплення інших медичних працівників.

“Оскільки процес вакцинації триває, кількість вакцинованих в області постійно зростає. Наразі проводимо вакцинування медиків у закладах охорони здоров’я, які визначені для госпіталізації хворих на COVID-19. Щойно завершимо вакцинувати їх, одразу продовжуємо вакцинувати в інших медичних закладах згідно переліку. Залишків вакцин “AstraZeneca/Oxford” впродовж цих чотирьох днів вакцинації в області не було. Уже завершено навчання ще чотирьох мобільних бригад з імунізації, вони проводитимуть щеплення у районах”, – зазначила експерт за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» Марія Павельєва.

На Тернопільщині створили регіональний штаб щодо проведення кампанії з вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19. Він стежитиме за належним проведенням вакцинальної кампанії, своєчасним використанням вакцини протягом обмеженого часу та дотриманням вимог «холодового ланцюга».