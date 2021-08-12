Діти 12+ можуть вакцинуватися від COVID-19.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Рекомендації для проведення щеплень розробила Національна технічна група експертів з імунопрофілактики при МОЗ.

Діти ризикують заразитися штамом Дельта. Відтак в окремих випадках рекомендують вакцинацію.

«В області можна вакцинувати дітей 12+. МОЗ рекомендує в окремих випадках їх щепити проти COVID-19. Це стосується тих, хто має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації, хто виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію; виїжджає на навчання в країну; є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів чи приїхав з іншої країни, де дитина отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього. Для отримання щеплення батьки дітей мають звернутись до педіатра або сімейного лікаря дитини, який надасть усю необхідну інформацію», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Протягом двох тижнів на Тернопільщині побільшало хворих на COVID-19. За словами епідеміологів, у регіоні в основному поширюється штам Дельта.