Майже всі медичні працівники вакцинувалися від COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. А загалом у краї імунізовано понад 430 тис. жителів краю.

Після запровадження додаткових карантинних обмежень на Тернопільщині удвічі зросли темпи вакцинації. Відтак біля центрів щеплення з’явилися значні черги.

«Відтепер у нас працюють пункти вакцинації на залізничному вокзалі та автовокзалі. Це місця з великим потоком людей, тому усі, хто подорожує, а також працівники залізниці, можуть оперативно вакцинуватися. В Україні також рекомендували щепити проти COVID-19 дітей 12-17 років вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech, за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень. Тому закликаю усіх вакцинуватися та дотримуватися карантинних обмежень. Станом на сьогодні в області провакциновано 97% медичних працівників. Загалом від початку вакцинальної кампанії провакциновано 429 078 тисяч осіб», – зазначає Ольга Ярмоленко.

Додамо, на Тернопільщині діє 15 центрів, 56 пунктів вакцинації, також щеплення проводять мобільні бригади. Вони приїжджають додому жителів краю за спрямуванням сімейного лікаря.