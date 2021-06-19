На Тернопільщині від COVID-19 вакцинували понад сім тисяч вчителів

Понад сім тисяч вчителів отримали щеплення від COVID-19 на Тернопільщині. Освітян вакцинують препаратом Pfizer. До кінця канікул планують щепити більшість педагогічних працівників.

Учителька Наталія Панасюк вирішила вакцинуватися, оскільки переконана, що це найефективніший метод боротьби з пандемією. «Повинна бути відповідальність кожної людини до свого здоров’я, до оточуючих людей, до колег, з якими ми працюємо. Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захисту від коронавірусу», – зазначає Наталія Панасюк.

Вакцинацію вчителів проводять за попереднім записом. У кожному колективі закладу освіти визначено відповідального за формування списків охочих отримати щеплення. Згодом їх передають в департамент охорони здоров’я ТОДА, де визначають дату вакцинації. Для щеплення педагогів застосовують вакцину американського виробництва Pfizer. «Вакцинація педагогічних працівників відбувається згідно із записом, який сформований кожним навчальним закладом. В управління освіти і науки є відповідальна особа, яка збирає усі списки та надає у департамент охорони здоров’я», – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

До початку навчального року планують вакцинувати більшість педагогічних працівників. Щодо проведення процедури зберігається принцип добровільності.