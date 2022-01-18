На Тернопільщині від COVID-19 вакцинували понад дві тисячі дітей

Міністерство охорони здоров’я спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19.

Відтепер для цього не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення. Достатньо записати дитину до будь-якого пункту чи центру вакцинації.

Наразі в області від COVID-19 вакцинувалося 2,5 тис. дітей від 12 років. Щеплення підліткам проводять з дозволу батьків.

“Поряд з дорослим населенням зараз проводиться вакцинація дітей. Станом на сьогодні серед дітей 12-18 років провакциновано 2437. Далі продовжується вакцинація дітей згідно законодавства. Щеплення дітей проводять у центрах і пунктах вакцинації”, – повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я області Тетяна Скарлош.

Додамо, наразі на Тернопільщині від COVID-19 вакциновано майже 67% населення. Першою дозою щеплено 35% жителів, 33% населення вакциновано другою дозою.