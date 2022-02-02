Понад 150 тис. людей пенсійного віку вакцинувалися від COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Загалом в регіоні щеплено 27% населення з цієї вікової категорії.

В облдержадміністрації відбулася селекторна нарада з приводу вакцинації людей віком 60+. Участь у селекторній нараді взяв міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він зокрема, наголосив на важливості проведення вакцинальної кампанії проти COVID-19 особливо серед категорії людей 65+, адже за статистикою нещеплені громадяни цього віку у 56 разів частіше потрапляють у лікарні із ускладненнями від коронавірусної хвороби.

“У Тернопільській області велика увага приділяється вакцинації населення 60 плюс. Проте наразі показник вакцинації є не найкращим, середнім по Україні. Вакциновано у даній категорії людей 27%. Такі територіальні громади як Борщівська, Заводська, Скала-Подільська, Зборівська, Золотопотітська — тут вакциновано менше 20% людей з цієї вікової категорії. Серед проблем — недостатня обізнаність населення щодо вакцинації, недостатня комунікація медиків на місцях, не проводиться агітаційна кампанія зі сторони органів місцевої влади”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, в області працює 15 центрів та 60 пунктів вакцинації, а також 45 мобільних бригад. Від початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині щеплено серед вікової групи 60-69 років — 102 786 осіб, 70-79 років — 41 766 осіб, 80 років і старше — 13 633 особи.