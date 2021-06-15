На Тернопільщині від COVID-19 вакцинували майже 47 тисяч людей

На Тернопільщині вакцинальна кампанія розпочалася 25 лютого. За цей період від COVID-19 в області щепили майже 47 тис. осіб. Лише цими вихідними провели 2390 щеплень.

Другий тиждень поспіль у регіоні працює центр масової вакцинації. Вихідними там провели майже півтисячі щеплень. А також жителів краю вакцинують виїзні мобільні бригади.

«Зверталися люди з різних районів області. Загалом в області станом на сьогодні провакциновано 46 тис. 890 осіб. На наступні вихідні ми також будемо проводити масову вакцинацію в цьому молодіжному центрі на Злуки 45 вакциною Коронавак китайського виробника. Ревакцинація проходить швидко – через 28 днів. Запрошуємо всіх охочих на вакцинацію, щеплення зараз доступне всім категоріям, незалежно від віку, а також і від того, де людина працює», – каже начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Центр масової вакцинації діятиме за адресою Злуки, 45 і наступними вихідними. Імунізацію проводять вакциною CoronaVac. У департаменті охорони здоров’я запевняють, що препарат пройшов сертифікацію та погоджений ВООЗ.