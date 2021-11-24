На Тернопільщині від COVID-19 вакцинують вагітних жінок і дітей

1800 дітей від 12 років на Тернопільщині вже вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко. Також щеплення від коронавірусу проводять вагітним жінкам.

Для імунізації дітей визначено вакцину Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer. Щеплення можна проводити за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень. Вагітним жінкам рекомендують також щеплюватися препаратом Pfizer.

«Сьогодні рекомендують вакцинувати вагітних та дітей віком від 12-ти років. За статистикою, станом на сьогодні вже провакциновано 1800 дітей в Тернопільській області. Також щеплення проводяться вагітним жінкам. Нагадую нашим громадянам, хто провакцинувався один раз повинен отримати і другу дозу щеплення. Термін ревакцинації – різний і залежить від типу вакцини” – каже Ольга Ярмоленко.

Лікарі стверджують: вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір і не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.