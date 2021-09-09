У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що з наступного тижня Україна перейде у жовту зону епідемічної небезпеки.

Це позначиться на роботі усіх закладів освіти. Якщо у закладі не буде вакциновано більше 80% працівників, то він має перейти на дистанційне навчання. У Тернопільській області таких закладів станом на 8 вересня є тільки 57 і найбільше серед них – дошкільних.

– Це стосується усіх закладів освіти: дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної, передфахової вищої та вищої освіти, – каже Ольга Хома, начальниця управління освіти і науки ТОДА. – За інформацією, яку надали органи місцевої влади маємо 57 закладів освіти, серед дошкільної освіти їх найбільше, є також заклади загальної середньої освіти, заклади передфахової вищої освіти та професійної, де вакциновано більше 80% працівників. Будь-який заклад, який переходить на дистанційну форму навчання не маючи 80% вакцинованих, якщо там за день-два відсоток збільшується, то такий заклад автоматично переходить до очного навчання. Вони можуть працювати у «жовтій» та «помаранчевій» зонах. Якщо переходимо до локдауну, у «червону зону», то ці заклади надаватимуть освітні послуги тільки для початкової школи, працюватимуть також дошкільні заклади та спеціальні заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, навчально реабілітаційні центри або заклади з певним профілюванням.

Загальна кількість освітян на території Тернопільської області налічує більше 36 тисяч осіб. З них станом на 8 вересня було 17 тисяч вакцинованих.