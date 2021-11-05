На Тернопільщині діти від 12 років можуть вакцинуватися від COVID-19.

Про це повідомив медичний директор Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Раніше щеплення дозволяли лише в особливих випадках.

Для імунізації визначено вакцину Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer. Щеплення можна проводити за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень.

Читайте також: На Тернопільщині від коронавірусу щепили вже 40 дітей

“Щеплення від COVID-19 можуть робити дітям 12–17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, але лише за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень. Відповідні рекомендації були ухвалені наказом МОЗ. Дітей віком від 12 років рекомендовано щепити вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що і для дорослих, — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21–28 діб. Для того, щоби щепити від коронавірусної хвороби дитину віком 12+, ця дитина, її батьки або опікуни мають надати лікарю, який проводить вакцинацію, документи, що підтверджують наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень (форма 063/о)”.

Нагадаємо, в Україні дітей віком від 12 років, які мають високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після COVID-19 через супутні хвороби, почали щепити від коронавірусної хвороби вакциною Comirnaty ще в липні. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків чи опікунів. На Тернопільщині проведено близько півсотні таких щеплень.