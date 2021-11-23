Понад 525 тисяч жителів краю вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Серед них у більшості — жителі міст.

Щодоби на Тернопільщині проводять понад шість тисяч щеплень. Темпи вакцинації є недостатніми. Адже в області можуть робити понад десять тис. процедур за добу, – каже Ольга Ярмоленко. Проблема — антивакцинальні настрої.

“Відсоток вакцинованих першою дозою становить — 37%, 28% населення вакциновано двічі. Більший відсоток населення, що щепились проти COVID-19 – жителі міст. У селах рівень вакцинації незначний. І це не дивлячись на те, що наші мобільні бригади виїжджають щеплювати людей вдома. Представники Червоного Хреста інформують про вакцинацію. В області доступні усі чотири види вакцин. Кожного дня працюють центри масової вакцинації та пункти щеплення. Необхідне лише бажання людей — прийти і вакцинуватися, щоб захистити себе та оточення”.

Додамо, після вакцинації у додатку “Дія” можна згенерувати сертифікат про щеплення від COVID-19. Також відповідну довідку можна отримати у сімейного лікаря.