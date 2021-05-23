Під час вакцинальної кампанії на Тернопільщині найчастіше щеплюється молодь. Це люди вікової категорії від 20 до 39 років. А найстарша жінка, яку вакцинували в області від коронавірусу, має 99 років.

Вакцинація на Тернопільщині триває від 25 лютого. За це період в області щепили 32525 людей. Учора процедуру провели для 638 осіб. Як повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, наразі застосовується чотири види вакцин.

“Препаратом Oxford/AstraZeneca (CoviShield) щеплено 17998, CoronaVac — 1507; 💉Pfizer-BioNTech — 2340; AstraZeneca-SKBio — 10680. У розрізі пріоритетних груп найбільше за цей час вакцинували працівників критично важливих структур державної безпеки, як-от Збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ тощо. Вакцинація проти COVID-19 в Україні проходить згідно з етапами, прописаними у Дорожній карті вакцинації. Зараз щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, освітян, залучені до проведення ЗНО, співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники, а також люди віком від 65 років”.

На Тернопільщині розпочали повторні щеплення від коронавірусу. Другу дозу вакцини гарантують для кожного, хто щепився першою дозою.