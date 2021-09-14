Майже чотири тисячі щеплень від COVID-19 провели цими вихідними на Тернопільщині.

Як зазначила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, нині частіше вакцинуються працівники навчальних закладів. Пов’язано це із ймовірним запровадженням «жовтої» зони.

Щеплювати педагогічних працівників почали на третьому етапі вакцинації. Наразі в області більше двадцяти тисяч педагогів імунізувалися двома дозами.

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«Багато педагогічних колективів ще не досягли 80% вакцинації. Дотепер педагоги щеплювалися, але не у достатній кількості. Але ми можемо простежити тенденцію, що протягом останнього тижня вони активізувалися у вакцинації. Можливо це пов’язано із ймовірністю переведення на дистанційне навчання. В нас є великий вибір вакцин, кожен може обрати таку, яку разом із сімейним лікарем вважає за потрібну», – зазначає Марія Павельєва.

Вихідними на Тернопільщині зробили 4 429 щеплень. А загалом від початку вакцинальної кампанії в області вже імунізовано 239 177 тисяч осіб.