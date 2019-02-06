На Тернопільщині військові проводять роз’яснювальну роботу з населенням

06/02/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині представники місцевих районних військових комісаріатів проводять тижневу роз’яснювальну акцію для цивільного населення про пріоритетні напрямки комплектування Збройних Сил України, визначені вищим військово-політичним керівництвом держави.

Зокрема, в усіх райцентрах області військовослужбовці військкоматів у середмісті розгорнули намети та роз’яснюють громадянам, що в умовах продовження бойових дій на Сході країни питання якісного комплектування української армії, насамперед за рахунок військовослужбовців за контрактом, залишається вкрай актуальним.

– Наша акція спрямована на підтримку престижу військової служби за контрактом, яка зараз визнана у Збройних Силах України пріоритетною та розрахована на середнє і молоде покоління – на потенційних Захисників Вітчизни, – каже старший офіцер групи морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю Тернопільського облвійськкомату майор Олена Величанська. – Ми розповідаємо людям, що створюються боєздатні, мобільні, якісно підготовлені, всебічно забезпечені, професійні Збройні Сили, які будуть здатні швидко та вчасно реагувати на загрози національній безпеці у військовій сфері.

Серед військовослужбовців, які проводять роз’яснювальну роботу є учасники бойових дій, котрі пройшли горнило війни на Сході нашої держави і особисто знають наскільки важлива підтримка товариша-професіонала у бойових умовах. Для підвищення мотивації до військової служби за контрактом держава здійснює низку заходів серед яких підвищення рівня грошового забезпечення, державні соціальні гарантії та забезпечення військовослужбовців житлом.

Завершиться тижнева акція у п’ятницю 8 лютого, після чого обласний військовий комісаріат підведе підсумки роз’яснювальної роботи.

Василь Лабай, інформаційне агентство оборонного відомства