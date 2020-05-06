Ветерани війни, члени їхніх сімей, жертви нацистських переслідувань, в’язні концтаборів отримають матеріальну допомогу.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Загалом виплати передбачені для двадцяти шести тисяч жителів краю.

Матеріальну допомогу повинні виплатити цього тижня. На виплати передбачено майже 25 мільйонів гривень.

«Ця допомога виплачується включно до 30 вересня. Тобто, якщо з певних причин ветеран війни не отримав цієї допомоги до п’ятого травня, він може звернутися до місцевого управління соціального захисту населення для вирішення питання і виплати цієї допомоги. Також хочу наголосити, тим учасникам бойових дій, які не є пенсіонерами і не служать у військових частинах, варто звернутися до місцевих військкоматів, щоб їх включили до списків і передали до місцевих управлінь соцзахисту для виплати такої допомоги», – розповів Вадим Боярський.

Додамо, матеріальна допомога передбачена Законом України «Про статус ветеранів війни». Її виплачують щорічно п’ятого травня. Розміри виплат становлять близько чотирьох тисяч гривень.

Софія Романська