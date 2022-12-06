На Тернопільщині попрощалися з двома військовослужбовцями Романом Могилою та Тарасом Щирбою.

У селі Слов’ятин Саранчуківської сільської територіальної громади попрощалися з Романом Могилою, повідомляє Суспільне.

33-річний Роман – уродженець села Слов’ятин. Після закінчення школи навчався в Тернопільському педагогічному університеті. Здобувши фах педагога, повернувся працювати вчителем у рідне село.

Останні роки Роман працював за кордоном. З початком повномасштабної війни 28 лютого пішов добровольцем в ЗСУ. Служив солдатом гранатометного відділення, протитанкового взводу, механізованого батальйону.28 листопада він прийняв свій останній бій з російськими окупантами біля Авдіївки, що на Донеччині. У Романа Могили залишилися півторарічний син, дружина, та батьки.

У Тернополі в Домі Печалі попрощалися з військовослужбовцем, працівником КП “Тернопільміськсвітло” Тарасом Щирбою. Чоловікові було 37 років.

Загинув боєць на Донеччині. У нього залишилась дружина та троє дітей.