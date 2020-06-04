Подія трапилася 2 червня на території підприємства в селищі Заводське.

Повідомлення про двох потерпілих з травмами надійшло до працівників Чортківського відділу поліції від чергового лікарі районної медустанови.

На місце події виїжджали працівники поліції. Як з’ясувалося, на складі під час погрузки товару на двох вантажників впали мішки з цукром.

Працівники заводу негайно викликали швидку. У потерпілих медики діагностували політравму та травми хребта.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог законодавства про охорону праці.

Правоохоронці встановлюють усі обставини нещасного випадку, слідчі дії тривають.