ДТП 22 жовтня зареєстрували поліцейські на Кременеччині. О 23:37 на лінію “102” надійшла інформація про автопригоду з потерпілими.

На межі Тернопільської та Рівненської областей, зі сторони села Білокриниця, зіткнулися автомобілі.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Volvo не врахував дорожньої ситуації, не дотримався безпечної швидкості руху та врізався у авто Peugeot Partner. Останній рухався в попутному напрямку з вантажівкою.

В результаті удару водія та пасажира Peugeot бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. У кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

По обох аваріях триває слідство згідно статті 286 ККУ.