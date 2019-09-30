Водій намагався застрибнути в автомобіль на ходу.

Дорожньо-транспортну пригоду з травмованими зареєстрували працівники поліції в Бучачі 28 вересня.

Водій автомобіля ЗІЛ-130 потрапив під колеса власного автомобіля. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

Як повідомляють у поліції, кермувальник стояв поруч вантажівки, але не вжив усіх заходів безпеки і в якийсь момент автомобіль почав котитися. Аби зупинити транспорт, його водій спробував на ходу заскочити в салон, але послизнувся та впав під колеса ЗІЛу. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили в реанімаційне відділення, але врятувати життя жителю Бучацького району, 1985 року народження, не вдалося.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.